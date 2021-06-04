Trabzon’da uyuşturucu satıcılarına “Piyon Operasyonu”

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Narkotik Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Operasyon gerçekleştirildi. 9 farklı adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 235 gram bonzai ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde belirlenen 9 farklı adrese 'Piyon Operasyonu' adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucuya duyarlı özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 1 kilo 235 gram Bonzai, 34 gram Metamfetamin ve 133 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyondaki adreslerde bulunan ve gözaltına alınan 9 kişi Emniyet müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğündeki ifadeleri sürüyor.