Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanlığı 4 Haziran koronavirüs aşı tablosu!

"ÜLKENİN EN KISA SÜREDE NORMAL SEYRİNE DÖNMESİ ADINA HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Çevre mühendisi olan ve ikinci doz aşısı için gelen Filiz Şener de, "Bekliyordum, biraz araya süreç girdi. Daha sonra aşı sıram geldi ve oldum. Şu an memnunum. Diğer vatandaşların da aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Şu an için başka bir çözüm olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz bireysel olarak yapmamız gerekenleri yapmış olsak bile, diğer insanları korumak adına ve ülkenin en kısa sürede normal seyrine dönmesi adına herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

"MİLLETİMİZ İÇİN BEKA MESELESİ, LÜTFEN HERKES GELSİN AŞISINI YAPTIRSIN"

Aşı imkanı sunulduğu için teşekkürlerini ileten Fikret Meriç ise, "İkinci doz aşımı yaptırıyorum. Devletimiz bize bu imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Devletimiz güçlü bir devlet, sonuna kadar arkasında duruyoruz. Yüzde 100 gelsinler aşılarını olsunlar. Korkulacak hiçbir şey yok. Bu hem bizim kendimizin hem de milletimiz için beka meselesi. Lütfen herkes gelsin aşısını yaptırsın" açıklamasında bulundu.

Randevusunu alarak Covid-19 aşısını olan Selçuk Atalay da, "Aşı olmayı bekliyorduk. İnşallah aşılamada yüzde 75 seviyelerine ulaşabiliriz de bu salgını yenebiliriz. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Zaten bunu ben de gözlemledim, çok talep var" dedi.

COVİD-19 AŞI RANDEVULARI

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.