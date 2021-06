Umudumuzun bittiği yerde bize umut oldu

Kayseri'de tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, anne adaylarına dünyada ilk kez görülen bir tedavi şekli uyguladı. Rahim duvarının zayıflığı nedeniyle bebek sahibi olamayan anne adaylarının rahim duvarlarına enjekte ettiği Platelet Rich Plasma (PRP) ile bebek sahibi olmalarını sağlayan Öner"in tedavi yöntemi dünya tıp literatürüne geçti.Prof. Dr. Öner'in uyguladığı PRP tedavisi ile umutlarının tükendiği bir anda bebek sahibi olduklarını belirten aileler, yaşadıkları süreci SABAH'a anlattılar:15 yıl boyunca bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüğünü belirten Sivaslı Kiraz Özel, umutlarının tükendiği bir dönemde Prof. Dr. Öner'in kendileri için umut ışığı olduğunu söyledi. 15 yılda 5 kist ameliyatı, 6 tüp bebek tedavisi ve 3'de aşılama olduğunu belirten Özel şunları anlattı: "Tüm çabalarımız hüsranla sonuçlandı. Tüp bebek tedavisinden vazgeçmek üzereyken, Gökalp hoca bize 'Ben pes etmeyeceğim siz de pes etmeyin' dedi. Gökalp hocanın uyguladığı tedavi ile birlikte hamile kaldım. Sivas'ta 24. haftada suyum geldi, gebeliğin sonlanacak dediler. Gecenin 2'sinde hocamı aradım 'Hemen gelin' dedi. Ve doktorum sayesinde oğlum Özgür'ü kucağıma aldım. Özgür şu an 5 aylık. Mucizeler hep efsanelerde olur sanırdım ama bu kez mucizeyi bire bir yaşadım. Eğer şu anda çocuğum kucağımdaysa bu mucizenin adı Gökalp hocadır. O bizim gururumuz, onurumuz ve umudumuz oldu.Tüp bebek tedavisinde PRP kullanılan annelerden biri de 40 yaşındaki hemşire Barine Örcan oldu. Beş yıllık evliliklerinin ilk yılından itibaren bebek sahibi olabilmek için 4 kez tüp bebek, bir kez de aşılama tedavisi denediklerini ancak başarılı sonuç alamadıklarını belirten Örcan; "Bana ya yaşım ya da kronik tiroit hastalığım nedeniyle bebek sahibi olamadığımı söylediler. Ama 2019 yılında Gökalp Bey ile tanıştık ve sonra her şey değişti. Hocamızın uyguladığı tedavi yöntemi ile oğlum Eren Utku'yu kucağıma aldım. Eren Utku şu an 7 aylık" diye konuştu.7 kez tüp bebek tedavisi gördüğünü belirten Gaziantepli Sibel A. ise; "Tedavinin ardından rahim doğru kalınlığa erişti ve bu şekilde transferimiz gerçekleştirildi. Şükürler olsun ki gebelik geldi. Hocamıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Eline emeğine sağlık, bizi meleğimize kavuşturdu" dedi.Bugüne kadar birçok tüp bebek tedavisi gerçekleştirerek çok sayıda ailenin mutluluklarına hem şahit hem de ortak olduğunu belirten Prof. Dr. Gökalp Öner ise; "Tüp bebek süreci meşakkatli bir süreç. Bu süreçte doktor olarak çiftlerin morallerini de en üst seviyede tutmanız gerekiyor. Yıllarca çocuk hasreti çeken çok sayıda çiftimiz ile zamanla gönül bağı kuruyoruz. Hatta oğluna benim adımı veren hastalarım bile oldu. Dünyada rahim duvarına PRP enjekte ederek bir ilki gerçekleştirdiğim tedavinin ardından 3 ailemiz daha bebeklerini kucaklarına aldılar" dedi.