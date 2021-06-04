Uzun Mehmet kimdir ve neyi bulmuştur? Uzun Mehmet kaç yılında doğdu, ne zaman yaşadı? Zonguldak’ta kömür nasıl bulundu?

KÖMÜR NASIL BULUNDU?

19. Yüzyılda İngiltere'den ithal edilen kömür için Padişah 2. Mahmut bir ferman çıkardı. Padişah fermanında yurdun dört bir yanında kömür aranması emri yer alıyordu. Askerliğini bahriye eri olarak yapan Uzun Mehmet terhis olurken kendisine kömür numunesi gösterildi ve memleketine döndüğünde bunu araması emredildi.

UZUN MEHMET KÖMÜRÜ NEREDE BULDU?

Memleketi Ereğli'ye dönen Uzun Mehmet, bir gün Kösedağı mevkiinde yer alan Neyren Köyü civarındaki değirmene gider. Hasat sonu olduğu için çok sıra vardır. Sıra beklerken dere kenarında dolaşan Uzun Mehmet bu sırada siyah taşlara rastlar. Bunların askerde kendisine gösterilen siyah taş ya da halk adlandırmasıyla yanan taş olduğunu anlar.