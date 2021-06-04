Van'da torbacı operasyonu

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Van ili Erciş ilçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçunu işledikleri tespit edilen sokak satıcılarına yönelik 5 Mart tarihinde projeli çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında E.M., İ.A., T.T., F.K., E.K. ve E.Ö. isimli 6 şüpheli şahıs 2 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı.

6 şüpheli 4 Haziran günü Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından tutuklama tal bi ile mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslardan, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.