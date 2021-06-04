Ankara'daki yangının bilançosu ortaya çıktı! 20 iş yeri ve 14 araç zarar gördü

Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak'taki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında depo olarak kullanılan bölümde dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa süre büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Aşağı depoda başlayan yangın ilerleyen saatlerde yukarıda bulunan dükkanlara sıçraması sonucu 20'den fazla işyeri yanarken araçlarını çekemeyen esnafın 14 aracı da zarar gördü. Yangın yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Gece boyunca iş merkezinde soğutma çalışması yapıldı.

Yangında zarar gören dükkan ve araçlar için hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre, 20'den fazla iş yeri ve 14 araç zarar gördü. Araçlardan 4'ünün kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. İş merkezindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.