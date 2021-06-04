Yozgat’ta KKKA’dan ölümler üçe çıktı

Yozgat'tason bir ayda kene yapışması ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sorgun ilçesinde yaşayan G.Ç. (61), halsizlik, iştahsızlık, kas ve sırt ağrısı ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tedavi sonrası taburcu edildi. Bir süre sonra yeniden rahatsızlanan kadın Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA teşhisi ile yoğun bakıma alınan kadın kurtarılamadı. Kentte son iki ayda 61 kişiye KKKA ön tanısı kondu.