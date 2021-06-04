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Giriş Tarihi: 4.6.2021 11:25 Son Güncelleme: 4.6.2021 11:26

kolonuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İHA
Yüksek Hızlı Tren viyadüğü kolonuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

'te seyir halindeyken kontrol çıkan otomobilin kolonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli-Bilecik D-650 karayolunda seyir halindeki 26 ABD 733 plakalı otomobil sürücüsü Filiz A. (49) Bayırköy beldesine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Yüksek Hızlı Tren viyadüğü kolonuna çarparak durabildi. Kazada sürücü Filiz A. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Cevdet K. (74) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yüksek Hızlı Tren viyadüğü kolonuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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