SON DAKİKA

Olay, 16 Aralık tarihinde Çumra İlçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, çıkan tartışma sonucu 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i 5 el ateş ederek tüfekle vurdu. 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarmayı arayarak teslim olan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadelerinde eşinin karnındaki çocuğun kendisinden olmadığını söylemesi üzerine cinayete işlediğini ileri süren katil zanlısını, yapılan DNA testi de yalanladı.
DNA testinden çocuğun babasının kendisi olduğu belirlendi. Hakkında 'gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yüzer'in Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.
TELEFONUNDAKİ İLGİNÇ ARAMALAR DİKKAT ÇEKİYOR
Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Ali Rıza Yüzer'in cep telefonu inceleme altına alındı. Bilirkişi tarafından yapılan incelemelerde katil zanlısının telefonunda silah ve silah ruhsatı nasıl alınır, DNA testi nasıl yapılır, baba ile oğlunun kanı uyuşuyor mu? gibi aramalar yaparak son zamanlarda da en çok cinayet haberleri okuduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra rüyada ölü görmek, rüyada şeytan görmek gibi aramalarda dikkat çekiyor.
AİLELERDE KARAKOLLUK OLDU
Öte yandan geçtiğimiz hafta görülen ilk duruşmasının ardından iki tarafın aile üyeleri arasında kavga çıktığı öğrenildi. Yüzer'in babası tarafından kemerle saldırıya uğrayan Yıldız ailesi, polis merkezine giderek tehdit ve hakarete uğradıklarını gerekçesiyle şikayetçi oldu.
'Çocuk senden değil' dediği için öldürdüğünü iddia etmişti! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı
‘DNA testi’ araştırıp hamile eşini öldürdü
Karşı tarafta kendilerine saldırıldığını belirterek Yıldız ailesinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.