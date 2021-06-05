Adana'da acı manzara: Kanaldan iki ceset çıktı

Seyhan'a bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki tarlaları ile ilgilenen çiftçiler, saat 07.00 sıralarında, sulama kanalında hafif ticari araç olduğunu fark etti. Çiftçilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden destek istedi. Ön tarafta hasarı olan 45 ET 599 plakalı aracı kontrol için suya giren dalgıç polisler, içinde kimseyi bulamadı.