Alanya Müftüsü İlhan yeniden evlendi

Antalya'nın Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan, bugün gerçekleştirilen nikah töreni ile yeniden dünya evine girdi. 17 Haziran 2019'da tedavi gördüğü Erzurum Üniversitesi Hastanesi'nde eşi Emine İlhan'ı kaybeden Müftü İlhan, bugün Dilek Yıldız ile nikah kıydı.

Önceki akşam kadınlar için Mahmutlar Emin Özmüftüoğlu Kuran Kursu'nda mevlid-i şerif yapılırken bugün de erkekler için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde mevlid-i şerif ve dua okundu. Nikah töreni ise bugün saat 13.30'da Alanya Müftülüğü salonunda gerçekleştirildi. Nikah törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp ile davetliler katıldı.