Ankara semalarını rengarenk uçurtmalar süsledi

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla önemli bir etkinliği imza attı. Altındağ Örnek Stadyumunda uçurtma şenliğinde bir araya gelen çevreye duyarlı gençler, atık malzemelerden hazırladıkları rengarenk uçurtmaları temiz bir gelecek için uçurdular. Birbirinden güzel oyunların ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği açık hava şenliğinde pandemi kurallarına uygun hareket edildi.





Temiz bir çevre hedefiyle gerçekleşen şenlik Atık maddelerden oluşan sanat eserlerinin sergisi de gerçekleşti. Çevreye duyarlı gençler program sonunda sıfır atık projesi kapsamında etkinlik alanında çevre temizliği yaparak taktir topladı.