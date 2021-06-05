Araca kurşun yağmuru: 1 ölü

SİİRT'İNKurtalan ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de araçla kaçtı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü mevkisinde Erdi Uluışık (23) ve Abdulselam Uluışık'ın içinde bulunduğu otomobile, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Erdi Uluışık yaşamını yitirdi. Abdulselam Uluışık da saldırı sırasında araçla olay yerinden uzaklaştı. Alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıyla ilgili 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.