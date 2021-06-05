Avcılar'da tahliye skandalı: Bu mu sosyal belediyecilik

Avcılar'da 7 katlı bir binanın iki balkonu gece çöktü. Belediye ekipleri binayı boşaltmak istedi. Bina sakinleri, belediyenin kendilerine yer göstermemesi üzerine binayı tahliye etmedi. Olay, dün gece yarısı Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı bir binanın 1 ve 2. kat balkonları büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda binada hasar meydana geldi. Binadaki çöken iki balkonun dışındaki diğer katlardaki dairelerin balkonlarının da sıvalarının döküldüğü, demirlerinin ortaya çıktığı ve tehlike saçtığı görüldü. Belediye ekipleri iki balkonu çöken binayı tedbir amaçlı boşaltmak istedi. Sokağa çıkan vatandaşlar, küçük çocukları olduğunu belirterek belediyenin kendilerine yer göstermesini talep etti. Belediye görevlilerinin yer gösteremeyeceklerini söylemesi üzerine bazı vatandaşlar binayı tahliye etmedi. Olayla ilgili konuşan bir bina sakini, "Binayı boşaltmamızı istediler. Mantıken doğru söylüyorlar ama nereye gideceğiz. 14 tane daire var. Birine annesini alsın götürsün diyorlar. Diğer aileler ne olacak? Çocuklar ne olacak? Binayı boşaltmak kolay. Gece yarısı nerede kalacağız? Misafirhane ayarlamıyorlar, 'Spor salonuna sokun' diyoruz. Ona da yok diyorlar. Sokağa çık demekle olmuyor" dedi.