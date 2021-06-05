Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçında denk geliyor? 2021 Babalar Günü tarihi nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Anneler Günü geride kalırken 2021 Babalar Günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Babalarımızın bizler için önemi ve değerinin anlaşıldığı günlerden olan Babalar Günü, her yıl Haziran ayında kutlanmaktadır. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü pazar gününe denk gelmektedir.
Babasına hediye alarak Babalar Günü kutlamayı düşünenler, 2021 Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçına denk geliyor konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Babalar Günü tarihi nasıl ortaya çıktı?
İşte, detaylar...
Babalar Günü bu yıl 20 Haziran 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.