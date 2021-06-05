Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçında denk geliyor? 2021 Babalar Günü tarihi nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Anneler Günü geride kalırken 2021 Babalar Günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Babalarımızın bizler için önemi ve değerinin anlaşıldığı günlerden olan Babalar Günü, her yıl Haziran ayında kutlanmaktadır. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2021

Babasına hediye alarak Babalar Günü kutlamayı düşünenler, 2021 Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçına denk geliyor konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Babalar Günü tarihi nasıl ortaya çıktı?

İşte, detaylar...