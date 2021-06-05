Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçında denk geliyor? 2021 Babalar Günü tarihi nedir, ne zaman ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 5.6.2021 08:52 Son Güncelleme: 5.6.2021 08:52

ne zaman ve ayın kaçında denk geliyor? 2021 Babalar Günü tarihi nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçında denk geliyor? 2021 Babalar Günü tarihi nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Babalarımızın değerinin ve bizler için öneminin anlaşıldığı 2021 için geri sayım sürüyor. Babalar Günü, pek çok ülkede Haziran ayı içerisinde kutlanmaktadır. Ülkemizde de 2021 Babalar Günü bu tarihe denk gelmektedir. Peki, kutlanacak, kaç gün kaldı? Babalar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte, Babalar Günü tarihi hakkında merak edilenler

Anneler Günü geride kalırken 2021 Babalar Günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Babalarımızın bizler için önemi ve değerinin anlaşıldığı günlerden olan Babalar Günü, her yıl Haziran ayında kutlanmaktadır. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2021

Babasına hediye alarak Babalar Günü kutlamayı düşünenler, 2021 Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçına denk geliyor konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Babalar Günü tarihi nasıl ortaya çıktı?

İşte, detaylar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü bu yıl 20 Haziran 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçında denk geliyor? 2021 Babalar Günü tarihi nedir, ne zaman ortaya çıktı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA