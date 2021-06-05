Birinci ve ikinci doz aşı 30 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülke genelinde uygulanan Kovid- 19 aşı miktarının 30 milyon dozu aştığını belirterek, "Nüfusumuzun üçtebirinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın, bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı. Bakanlığın anlık verilerine göre, önceki gün saat 19.45 itibarıyla 17 milyon 242 bin 862 kişiye aşının birinci dozu uygulanırken, 12 milyon 895 bin 506 kişinin de ikinci dozları tamamlandı. Toplam doz miktarı ise 30 bilyon 138 bin 368 olarak gerçekleşti. 24 saatte yapılan aşı miktarı, 349 bin 231'e ulaştı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 20'sine birinci doz, yüzde 15'ine ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulanmış oldu. İstanbul'da 2 milyon 896 bin 216'sı birinci doz, 2 milyon 49 bin 718'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 4 milyon 945 bin 934 oldu. Ülke genelinde yapılan her 6 aşıdan biri İstanbul'da uygulandı. Ankara'da toplam 2 milyon 481 bin 621, İzmir'de ise toplam 2 milyon 56 bin 138 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. ANKARA