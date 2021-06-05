Bolu'da ilginç olay: Yaralı halde kaçtı!

Gencin kaçtığını görenler, bu kez polis çağırdı. Kocatürk, Tabaklar Mahallesi Seymen Sokak'ta polis ekiplerince yakalandı. Engin Kocatürk, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

