Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün pazar var mı, kurulacak mı? Hafta sonu pazarlar açık mı ve kurulan yerler neresi?
Giriş Tarihi: 5.6.2021 09:24

, kurulacak mı? Hafta sonu ve kurulan yerler neresi?

Bugün pazar var mı, kurulacak mı? Hafta sonu pazarlar açık mı ve kurulan yerler neresi?

İçişleri Bakanlığı tarafından Pazar çalışma saatleri açıklandı. Sosyal hayatta kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hafta içi bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İkametlere en yakın pazarlara gitmek isteyen vatandaşlar ise hafta sonu ve kurulan yerler neresi sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan genelge kapsamında pazarların çalışma durumu belli oldu. Peki , kurulacak mı? 5-6 Haziran ve kurulan yerler neresi?

Pazar çalışma saatleri hafta sonunun gelmesiyle beraber araştırılıyor. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağında değişikliğe gidildiğini duyurdu. 5 Haziran Cumartesi günü yasak 22.00 başlayacak, Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek. Tam bu noktada market, Pazar gibi yerlerin çalışma durumu merak ediliyor. Pazar yerlerinin Pazar günü kapalı olduğu biliniyor. Peki Bugün pazar var mı, kurulacak mı? 5-6 Haziran hafta sonu pazarlar açık mı ve kurulan yerler neresi?

BUGÜN PAZAR VAR MI, KURULACAK MI?

5 Haziran Cumartesi pazarlar açık olacak. Hafta sonu Pazar yerleri belli saatler aralığında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan madde şu şekilde; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

HAFTA SONU PAZARLAR AÇIK MI?

5 Haziran 2021 Cumartesi günü pazarlar açık olacak ve 07:00-20:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Pazar günleri ise Pazar kurulmayacak. Yani 6 Haziran 2021 Pazar günü semt pazarları olmayacak.

Hafta sonu Pazar kuracak pazar esnafı, aşağıdaki kurallara uyum sağlamak zorunda olacak;

Barındırdıkları risk açısından pazar yerlerinde kurallara uyum çok sıkı denetlenmelidir.

Pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalıdır

Pazar yerlerinin girişlerinde ve pazar içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.

Pazar yerlerine girişte maske zorunlu olmalıdır. Pazar yerinde kesinlikle maskesiz çalışan esnaf veya müşteri bulunmamalıdır. Maskelerin doğru şekilde kullanılması (çene ve burunu kapatacak şekilde) sağlanmalıdır.

Pazar yerleri/alanında, sergi, tezgâh ve/veya tahtalar araları en az 3 metre

olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dâhil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmalıdır. Hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesi girişlere asılarak ilan edilmelidir.

Pazar yerine giren müşteri sayısı belirlenerek (görevlinin sayması veya turnike benzeri sistemler konulması) müşteri kapasitesine ulaşıldığında yeni müşteriler alınmamalı, sosyal mesafe (en az 1 metre) kurallarına göre bekletilmelidir.

Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgâhta el antiseptiği (kolonya vb.) bulundurulmalıdır.

Tezgâh olmadan yerde satış yapılmamalıdır.

Tezgâhtarlar sık sık ellerini antiseptik ile temizlemelidir.

Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmamalıdır.

Pazar tezgahlarının önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulmalıdır.

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek satışının yapılması sağlanmalıdır. Müşteri tarafından ürün seçimine izin verilmemelidir.

Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalıdır.

Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmamalı, kapalı poşetlerle uygun şekilde toplanmalıdır.

Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği toplu yaşam alanlarında yer temizliğinde kullanılan esaslar çevresinde su ve deterjanla yapılmalıdır

ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün pazar var mı, kurulacak mı? Hafta sonu pazarlar açık mı ve kurulan yerler neresi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA