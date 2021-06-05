Bursa’da akıl almaz görüntüler: Kadınları takip edip taciz etti

Bursa'da sabah erken saatlerde sokaklarda dolaşan S.Ç, gözüne kestirdiği kadınları takibe aldı. Bir süre takip ettiği bir kadını güpegündüz taciz eden S.Ç, birkaç saat sonra bir başka kadını daha taciz ederken çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Dehşet anlarını yaşayan kadınlar büyük korku yaşarken, tacizci S.Ç 100'e yakın güvenlik kamerası incelenerek yakalandı.

ÇIĞLIK ATTILAR SESLERİNİ DUYURAMADILAR

Cadde üzerinde yürüyen genç kadına taciz girişiminde bulunan S.Ç (26) önce kadını arkasından bir süre takip etti. Sonra caddenin boş olduğunu görünce genç kadına elle tacizde bulundu Olayın şokunu atlatamayan genç kadın ise önce çığlık attı ardından sinir krizi geçirdi. Tacizci ise koşarak oradan uzaklaştı. S.Ç'nin hedefindeki bir başka kadın ise yine caddede yalnız yürüyordu. Yine takibe aldığı kadına saldırarak taciz eden sapık olay yerinden hızla kaçtı.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Şok eden taciz görüntülerini şikayetler üzerine inceleyen Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 100'e yakın kameranın incelenmesi sonucu şahsın S.Ç olduğu belirlendi. Hakkında yapılan incelemeler sonucu asayiş şube ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilip tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA: Bursa'daki sokak ortasındaki sapık dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Genç kadın çığlıklar atarak...