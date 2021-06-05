Bursa'da pitbull dehşeti: Yaşam mücadelesi veriyor

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesindeki bir sitenin önünde yaşandı. Maltesee Terier cinsi eğitimli köpeğini dolaştıran bir vatandaş, o sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Sahibinin ağızlıksız ve tasmasız çevrede kontrolsüz bir şekilde dolaştırdığı pitbull, küçük köpeğe bir anda saldırdı.