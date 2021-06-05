Dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Kozlu Limanı'nda Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ile Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik ekipleri tarafından deniz dip temizliği gerçekleştirildi.



Ekipler dalış öncesi, 'Ekosistemi koruyalım, canlılara nefes olalım', 'Denizi kirletme, geleceği yok etme' yazılı pankartlar açarak vatandaşlara çevreyi temiz tutma konusunda çağrıda bulundular.





Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kıyı temizleme çevre temizliği konusunda çevre bakanlığımızın sunduğu kararla program olarak balıkçı barınaklarımızda limanlarımızda deniz dibi taraması ve çevre temizliği konusunda Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri ile Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik dalgıçları balıkçı barınağımız da dalma teşebbüsünde bulunup deniz dip taramaları yapmışlardır. Bu çok güzel bir etkinlik ve sosyal program olarak biz bunu destekliyoruz. Bizlere destek olan Kozlu Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz. Zonguldak 86 Bot Sahil Güvenlik ekipleriyle beraber koordineli olarak bu işi yürütmekteyiz." dedi.