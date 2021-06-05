Damda esrar ekti, devriyeye yakalandı

Gaziantep'te evlerinin damında hint kenevir yetiştiren 2 kişi devriye ekipleri tarafından fark edilince yakalandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği timlerinin Vatan mahallesinde yaptığı devriye görevi sırasında bir eve şüpheli giriş çıkışları olduğunun tespit edilmesi üzerine eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada özel olarak değiştirilmiş bir tabanca ile 28 adet fişek ve 107 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Evin damında yapılan aramada ise saksılarda ekilmiş halde 10 kök hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçen silah, mermi ve uyuşturucuya el konulurken 2 kişi de gözaltına alındı.