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Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:14

Damdan dama atladı, yalınayakla yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Damdan dama atladı, yalınayakla yakalandı

’da hırsızlık suçundan tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 6 ay hapis cezası alan 32 yaşındaki Emrah Ç., damdan dama atlayıp kaçmak isterken polisler tarafından yalınayakla yakalandı ve cezaevine konuldu.

Bir apartmanda daireye girip hırsızlık yapan Emrah Ç. polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Emrah Ç., ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Emrah Ç., cezası Yargıtay tarafından da onanınca teslim olmak yerine kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Polislerin geldiğini fark eden Emrah Ç., evin yan tarafında bulunan binaların damına atlayıp, kaçmaya çalıştı. Üzerinde atlet ve yalınayakla yakalanan Emrah Ç., önce adliyeye sonra da cezaevine gönderildi.

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Damdan dama atladı, yalınayakla yakalandı
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