Damdan dama atladı, yalınayakla yakalandı

Bir apartmanda daireye girip hırsızlık yapan Emrah Ç. polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Emrah Ç., ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Emrah Ç., cezası Yargıtay tarafından da onanınca teslim olmak yerine kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Polislerin geldiğini fark eden Emrah Ç., evin yan tarafında bulunan binaların damına atlayıp, kaçmaya çalıştı. Üzerinde atlet ve yalınayakla yakalanan Emrah Ç., önce adliyeye sonra da cezaevine gönderildi.