Daniska grubu: 'İyi işler yapmak zorundayız'

Yola "Bizim derhal şöhret olmamız lazım" diye çıkan Daniska grubu bugüne kadar, Keşke Meyhanesi adını verdikleri ve single single ilerleyen projelerinde iki düet yapmıştı. Biri Ezginin Günlüğü grubunun solisti Eylem Atmaca diğeri Ümit Besen'di. Grup şimdi de yine kendi şarkıları olan Peki Ya Şimdi'yi Yaşar'la birlikte seslendiriyor. Şarkıya klip de çektiler... Orta yaşlarında şöhrete kavuşan grup bir yandan bu durumu ti'ye de alıyor ve "Genç kızların eniştesi olacak yaştayız" diyorlar... Gruptan Gökhan Tümkaya sorularımızı yanıtladı.

- Yaşar ile ortak şarkınız Peki Ya Şimdi yayınlandı. Bu düetin hikayesini anlatır mısınız?

- Keşke Meyhanesi albümünü hazırlarken, misafir etmeyi en çok istediğimiz sanatçıların başında Yaşar geliyordu. Peki Ya Şimdi ortaya çıktığında Yaşar'ın sesine çok yakışacağını düşündük. Sonrası da oldukça heyecanlı ve eğlenceli oldu.

- Yasar sizin için ne ifade ediyor?

- Muhteşem bir yorumcu, zamansız şarkıların şair kalemi, müziğin ve yılların dev dalgalarında maharetle süzülen bir sanatçı, saymakla bitmez! Büyük harflerle dostumuz olur demeyi de ihmal etmeyiz!

- Daniska'yı, tarzınızı nasıl anlatırsınız?

- "Genç kızların eniştesi" diyoruz biz kendimize. Dinleyicilerimiz ise "Akustik müziğin Daniska'sı" derler! Biz; çok şarkıcılı, bestecili ve beğenili bir grubu olarak müzik yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Çok sürprizli işler yapacağız.

- Keşke Meyhanesi'nden ve projenin nasıl süreceğinden bahseder misiniz?

- Keşke Meyhanesi bir arada olma özlemidir! Hayali meyhanemiz; kavuşmanın, sarılmanın, hep bir ağızdan şarkılar söylemenin yurdu olsun isteriz. Keşke Meyhanesi albümü de bu özlemin devamıdır. Yeşilçam emekçilerine ve Türk müziğinin ustalarına, hayatımıza kattıkları güzellikler için kalpten bir teşekkürdür. Bu yüzden hem cüretkâr hem de misafirperver olmayı sürdüreceğiz.

- "Bizim derhal şöhret olmamız lazım" dediğinize tanık olduk, sizin için şöhret ne anlama geliyor?

- Biliyorsunuz ünlüler ikiye ayrılıyor. Evlenmiş ve evlenmemiş olanlar. Evlenmiş olanlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor; boşananlar ve devam edenler. Tabii ün ve şöhret her zaman para getirmiyor. Allah korusun kötü ün de var. Çok şükür rezil olmanın neredeyse imkansız olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ünlüler hayır işlerine biraz daha eğilmeli. Mesela Bon Jovi, New Jersey'de ihtiyacı olanlar için bir imarethane açtı, burada neden olmasın?

Sanatçının şöhreti ne kadar artarsa, içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluğu da o kadar artmalı gibi geliyor bize. Bu yüzden derhal şöhret olmalı ve bu şöhreti insanlığın faydasına kullanmalıyız.