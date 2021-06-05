Diyarbakır anneleri HDP'ye isyan etti: Onlar suçlu, evlat ve çocuk katili!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 642'nci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'a 4 yıldır hasret olduğunu söyledi.

HDP il binası önünde olduklarını belirten Elhaman, "Onlar suçlu, evlat ve çocuk katili. HDP ve PKK bir, çocuklarımızı alıp kandırıyorlar. Çocuklarımızı dağlara, taşlara götürdüler. Çocuğumu neden alıp götürüyorlar, geri getirsinler." dedi.

Evladına seslenen Elhaman, ondan vazgeçmediklerini ve oğlunun yolunu gözlediğini kaydetti.

Elhaman, sonuna kadar eylemi sürdüreceğini aktardı.

Van'dan oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç de 6 yıldır oğlundan haber alamadığını aktardı.

Evladının İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyken kandırıldığını dile getiren Erdinç, "Oğlumu benden kopardılar. 2015'ten beri ondan haber alamadım. Bunun sorumlusu HDP'dir. Onlardan başkası bu işi yapamaz. 18 aydır buradayım ve evladımı istiyorum. Van'da da eyleme başladık. Hem orada duruyoruz hem burada. Eşim oradaki eylemde ben de buradayım. Evladımı alıncaya kadar eylemi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.