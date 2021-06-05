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Giriş Tarihi: 5.6.2021 17:40

Dönerli kavşakta otomobil alev alev yandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Dönerli kavşakta otomobil alev alev yandı

’ın İskenderun ilçesi Ulucami caddesi eski üst geçit kavşağında hareket halindeki otomobil motor kısmından bir anda tutuştu ve kısa sürede araç alevlere teslim oldu.

Adana istikametinden kent merkezi yönünde servis yolunda seyir halindeki Yunus Yılmaz'ın kullandığı otomobil Ulucami caddesi dönerli kavşakta bir anda alev aldı. Araçtan çıkarak canını kurtaran sürücü ile çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi sonuç vermedi. Kısa sürede alevlere teslim olan aracın çevresinde emniyet ekipleri polis şeridi çekerek güvenlik koridoru oluşturdu.

Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı araca tazyikli su sıkarak müdahale etti. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın itfaiyenin başarımı çalışmaları sonucunda söndürülürken polis aracın neden yandığı konusunda çalışma başlattı.

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Dönerli kavşakta otomobil alev alev yandı
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