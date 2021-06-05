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Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:49

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Drift yapan sürücüye ceza yağdı

’da drift yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan sürücüye ceza yağdı. 6 bin 700 lira para cezası yazılan araç şoförünün hem ehliyetine hem de aracına 60 gün el konuldu.

Adana'da otomobiliyle drift yapmak isterken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yapan Niyazi E.'ye ceza yağdı. Polis, 6 bin 700 lira para cezası kestiği Niyazi E.'nin ehliyetine 2 ay el koyarken otomobilini de 60 gün trafikten men etti.

2 ARACA ÇARPTI

Kaza merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı Adana Arkeoloji Müzesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; Niyazi E., otomobiliyle seyir halindeyken kavşağa dirf yaparak girdi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki iki araca daha sonrada müze önündeki duvara çarparak durdu. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekibine haber verdi.

KAMERALARA YANSIDI

Maddi hasarlı meydana gelen kaza müzenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri izleyen polis, sürücünün drift atmak için kavşağa girdiğini tespit etti. Sürücü Niyazi E.'ye 2918 sayılı K.T.K.'nın 67/1D maddesi gereğince 6 bin 700 lira para cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay el konuldu. Otomobilin kendi üzerine kayıtlı olduğu belirlenen Niyazi E.'nin aracıda 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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Drift yapan sürücüye ceza yağdı
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