Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Adana'da otomobiliyle drift yapmak isterken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yapan Niyazi E.'ye ceza yağdı. Polis, 6 bin 700 lira para cezası kestiği Niyazi E.'nin ehliyetine 2 ay el koyarken otomobilini de 60 gün trafikten men etti.

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Kaza merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı Adana Arkeoloji Müzesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; Niyazi E., otomobiliyle seyir halindeyken kavşağa dirf yaparak girdi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki iki araca daha sonrada müze önündeki duvara çarparak durdu. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekibine haber verdi.

KAMERALARA YANSIDI

Maddi hasarlı meydana gelen kaza müzenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri izleyen polis, sürücünün drift atmak için kavşağa girdiğini tespit etti. Sürücü Niyazi E.'ye 2918 sayılı K.T.K.'nın 67/1D maddesi gereğince 6 bin 700 lira para cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay el konuldu. Otomobilin kendi üzerine kayıtlı olduğu belirlenen Niyazi E.'nin aracıda 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.