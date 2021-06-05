Ankara'da engelli kadına arkadaş tuzağı: 60 bin lira kredi çekti!

DOLANDIRICI ANNESİ ÜZERİNE ARABA ALMIŞ

Dolandırıldığını anlayan Emine Ceyhan, avukatı Ayşe Nur Akdemir aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Ayşe Nur Akdemir şikayet dilekçesinde, "M.D, banka memurunun önünde müvekkilin bilgilerini kredi sözleşmesinde kendisi doldurmuş, müvekkile ise 'işitme cihazı alıyoruz' şeklinde anlatarak imza attırmıştır. Müvekkilin bilgileri hiçbir akrabalık ilişkisi olamayan ve de vekaletname dahi bulunmadan şüpheli M.D tarafından doldurulduğu ve banka memuru tarafından müvekkile oluşabilecek risklere karşı gerekli aydınlatıcı bilgilendirme yapılmamıştır. M.D çektiği kredilerle annesi üzerine bir araba aldı. Okuma yazma bilmeyen bir kişinin bankaya kredi başvurusu yaparak kredi çekmesi mümkün değildir. Bu durum noter huzurunda yapılacak olan sözleşme ile gerçekleşir. Bu nedenle M.D ve bahsi geçen kurumların cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.