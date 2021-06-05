Ankara'da engelli kadına arkadaş tuzağı: 60 bin lira kredi çekti!

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışan Emine Ceyhan(40), 8 yaşında geçirdiği havale nedeniyle konuşma ve duyma yetisini kaybetti. Yüzde 70 işitme kaybı ile yüzde 80 konuşma engeli bulunan Ceyhan'a muayenesinde işitme cihazı alması gerektiği söylenince, durumu aynı hastanedeki iş arkadaşı M.D.'ye anlattı.
'Benim tanıdıklarım var, Kızılay'a gidip alabiliriz' diyerek güven sağladığı Emine Ceyhan'ı iş yerinden izin alarak bankaya götürdü. M.D, Ceyhan'a okuma yazması olmamasına rağmen işitme cihazı alacaklarını anlatarak 3 farklı bankadan toplamda 60 bin lira tüketici kredisi evraklarını imzalattı. Emine Ceyhan durumu evine gelen haciz ihbarnamesi ile fark etti.
DOLANDIRICI ANNESİ ÜZERİNE ARABA ALMIŞ
Dolandırıldığını anlayan Emine Ceyhan, avukatı Ayşe Nur Akdemir aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Ayşe Nur Akdemir şikayet dilekçesinde, "M.D, banka memurunun önünde müvekkilin bilgilerini kredi sözleşmesinde kendisi doldurmuş, müvekkile ise 'işitme cihazı alıyoruz' şeklinde anlatarak imza attırmıştır. Müvekkilin bilgileri hiçbir akrabalık ilişkisi olamayan ve de vekaletname dahi bulunmadan şüpheli M.D tarafından doldurulduğu ve banka memuru tarafından müvekkile oluşabilecek risklere karşı gerekli aydınlatıcı bilgilendirme yapılmamıştır. M.D çektiği kredilerle annesi üzerine bir araba aldı. Okuma yazma bilmeyen bir kişinin bankaya kredi başvurusu yaparak kredi çekmesi mümkün değildir. Bu durum noter huzurunda yapılacak olan sözleşme ile gerçekleşir. Bu nedenle M.D ve bahsi geçen kurumların cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.