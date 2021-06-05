Fırtına cankurtaran kulübesini uçurdu: 1 yaralı

Yaralanan Sivri, cankurtaranlar tarafından kulenin altından çıkartılarak önce botla Yat Limanı'na sonrada ambulans ile hastaneye götürüldü. Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi falezler üzerine kurulan Erenkuş Plajı'nda meydana geldi. Güneşlenen Seyfi Sivri'nin üzerine rüzgar nedeniyle ahşap cankurtaran kulesi devrildi.

CANKURTARANLAR ÇIKARDI

Yaralanan Sivri, cankurtaranlar tarafından kulenin altından güçlükle çıkartıldı. Deniz polisi tarafından bota alınan Sivri, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Sivri'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.