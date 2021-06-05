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Giriş Tarihi: 5.6.2021 13:14

Fırtına cankurtaran kulübesini uçurdu: 1 yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Fırtına cankurtaran kulübesini uçurdu: 1 yaralı

'da saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle devrilen can kurtaran kulübesinin altında kalan 67 yaşındaki tatilci Seyfi Sivri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan Sivri, cankurtaranlar tarafından kulenin altından çıkartılarak önce botla Yat Limanı'na sonrada ambulans ile hastaneye götürüldü. Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi falezler üzerine kurulan Erenkuş Plajı'nda meydana geldi. Güneşlenen Seyfi Sivri'nin üzerine rüzgar nedeniyle ahşap cankurtaran kulesi devrildi.

CANKURTARANLAR ÇIKARDI

Yaralanan Sivri, cankurtaranlar tarafından kulenin altından güçlükle çıkartıldı. Deniz polisi tarafından bota alınan Sivri, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Sivri'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Fırtına cankurtaran kulübesini uçurdu: 1 yaralı
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