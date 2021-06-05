Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

6 BİN 654 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 654 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 707 bin 683'e ulaştığı bildirildi.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 57 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 973'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 525'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 14 bin 532 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 40 MİLYONU AŞTI



Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 40 milyon 31 bin 535 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 27 milyon 818 bin 355'ine tek doz, 12 milyon 213 bin 180'ine ise iki doz aşı yapıldı.