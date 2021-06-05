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Giriş Tarihi: 5.6.2021 22:48

'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti

İHA
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti

'da, yeni tip salgını nedeniyle son 24 saatte 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 109 bin 973'e ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

6 BİN 654 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 654 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 707 bin 683'e ulaştığı bildirildi.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 57 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 973'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 525'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 14 bin 532 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 40 MİLYONU AŞTI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 40 milyon 31 bin 535 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 27 milyon 818 bin 355'ine tek doz, 12 milyon 213 bin 180'ine ise iki doz aşı yapıldı.

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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti
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