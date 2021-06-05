Gaziantep'te kaza: 5 kişi yaralandı

Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 karayolu Küllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Hacı T. idaresindeki hafif ticari araç, seyir halinde iken sağa dönüş için manevra yaptı. Bu esnada arkadan gelen Muhtar Ö. idaresindeki araç, ani manevra yapan önündeki araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMARI İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içerisinde bulunan ve kaza sonucu yaralan sürücü Muhtar Ö., Cennet Ö., Ayşe Ö., Fatma Ö. ve Şevval Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.