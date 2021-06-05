Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 5 Haziran Cumartesi bakkallar ve marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ve market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Kademeli normalleşmenin ardından Temmuz ayına kadar uygulanacak takvimde hafta sonları yalnızca Pazar günleri kısıtlama olacak. Bu nedenle de Cumartesi marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşağıda, A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri ve bakkalar saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtı yer alıyor.

BUGÜN MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

İşte, 5 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları