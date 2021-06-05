İbnülemin sergisi görücüye çıktı

Fatih Belediyesi'nin yeni sergi salonu Cam Küp Galeri, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın doğumunun 150. yıldönümünde anlamlı bir sergiyle kapılarını açtı. İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle "İbnülemin Mahmud Kemal İnal" sergisi, tarih ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Haluk Alkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Musikisi Korosu Şefi Mehmet Güntekin, hattat Dr. Ali Rıza Özcan, yazar Dursun Gürlek ve gazeteci yazar Şamil Kucur katıldı.Fatih Belediye Başkanı Turan, sergide zengin külliyatıyla, güçlü hafızasıyla, derin tarih ve biyografi bilgisiyle, ince zevkleriyle "kemalat sahibi" bir şahsiyet olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ı kısmen de olsa anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Bilal Erdoğan ise "İnal, Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirine bağlayan köprü şahsiyetlerden" dedi. 86 yıllık ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, ilme adayan yazar ve koleksiyoner İnal'ı anlatan sergi, iki ay boyunca ziyaret edilebilecek.