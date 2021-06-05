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Giriş Tarihi: 5.6.2021 22:15

İntihar eden genç kızın ağabeyi ve kız kardeşi de evde vurulmuş olarak bulundu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İntihar eden genç kızın ağabeyi ve kız kardeşi de evde vurulmuş olarak bulundu

’ın ilçesinde 16 gün önce intihar eden 23 yaşındaki Mizgin Şimşek'in ağabeyi İngilizce öğretmenliği mezunu 26 yaşındaki ve 22 yaşındaki kardeşi evlerinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Hayati tehlikesi olan iki kardeşin yapılan ilk incelemede intihara kalkışmış olabilecekleri belirtildi.

İddiaya göre, Beypınar kırsal mahallede 21 Mayıs günü tarım ilacı içerek intihar eden Mizgin Şimşek'in kardeşleri İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed ve Rengin, evlerinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak kanlar içerisinde bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki kardeş, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Servis'te tedaviye alınan Muhammed ve Rengin Şimşek kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Mahallede güvenlik önlemi de alan jandarmanın yaptığı ilk incelemede olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İntihar eden genç kızın ağabeyi ve kız kardeşi de evde vurulmuş olarak bulundu
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