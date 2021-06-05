İstanbul'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay

"HARAMA EL UZATMAK İSTEMEDİM"



Yaklaşık 7 yıldır Şişli Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığını belirten Abdullah Akyüz, "Dün akşam çalışırken, Vali Konağı Caddesi'nde cüzdan buldum. Başta boş zannettim ama meğerse doluymuş. Bölge amirimizi aradık. Özel kaleme durumu anlattık. Sağ olsun başkan yardımcısı bizi karakola yönlendirdi. Polis memurları yardımcı oldu bize. Kadına ulaştık, parayı teslim ettik. Belki para hasta parası olabilirdi, sabaha kadar bunu düşündüm. Alın teriyle çalıştığım için harama el uzatmak istemedim. 2 buçuk yaşında oğlum var. Sürekli hastanelerde dolaştığım için, oğlum aklıma geldi. İçinde bin 500 euro vardı" dedi.

"BU KADAR DÜRÜST İNSANLARIN OLDUĞUNA ÇOK SEVİNDİM"



Cüzdanında kimliği olmadığı için paranın kendisine ulaşacağını düşünmediğini ifade eden Elif Yavuz, "Dün arkadaşlarımla İstinye'de alışveriş merkezindeydim. Cüzdanımı orada düşürdüğümü düşündüm. Taksiden indiğimizde fark ettim. Harbiye Karakolu'na geldim, cüzdanımı kaybettiğimi söyledim. Cüzdanımın içinde adım ve soyadıma dair hiçbir şey yoktu. Sadece bin 500 euro vardı. Kimlik yoktu. Bu paranın bana geri geleceğini hiç düşünmedim. Umudum ihtiyacı olan birisine ulaşmasıydı. Bu kadar dürüst insanların olduğunu hiç düşünmedim. Ki o para bana geri ulaştı. Çok sevindim. Abdullah beye çok minnettarım. Çok mutluyum. Parasından değil ama bu kadar dürüst insanların olduğuna çok sevindim. İnşallah Abdullah bey ve ailesi ile hep irtibat halinde kalırız" diye konuştu.