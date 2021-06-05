İzmir'deki cinayette sıcak gelişme! O bekçi tutuklandı

-Şehmus Devrin-

Şehmus Devrin'in bir otomobille sokaktan geçtiğini gören Y.Y. ve arkadaşları, aracı durdurdu. Tekrar kavga çıkınca, A.Y. belinden çıkardığı tabancayla otomobildeki Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin'i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Şehmus Devrin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Devrin'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.