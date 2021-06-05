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Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:03

Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon

’da kadınlara zorla uyuşturucu kullandırarak fuhuşa sürükleyen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Eryaman bölgesinde bulunan günübirlik evlerde, kadınların uyuşturucu madde kullandırılarak fuhuşa zorlandığını tespit etti. Polis ekiplerinin 4 ay süren çalışmasının ardından ara yakalamalarda, 14 kişide 24.35 gram eroin, 14.25 gram metamfetamin, 37.81 gram esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun devamında; Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Keçiören'de 14 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 145 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 39 gram toz esrar, 98 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon sonucu, 5 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınırken, 35 kişiye ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi de savcılık kararıyla serbest kaldı.

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Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon
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