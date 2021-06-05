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Giriş Tarihi: 5.6.2021 22:21

'de inşaat alanındaki suya giren çocuk hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kağıthane'de inşaat alanındaki suya giren çocuk hayatını kaybetti

Seyrantepe'de inşaat alanında biriken suya giren 10 yaşındaki boğuldu.ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi İmren Sokak üzerinde bulunan inşaat alanında 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Mithat Evlice, bir süredir inşaat halinde bulunan alanda biriken suya girdi. Çocuğun suda kaybolduğunu gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SUDAN ÇIKARILDI


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık saatlik çalışması sonrasında Mithat Evlice sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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Kağıthane'de inşaat alanındaki suya giren çocuk hayatını kaybetti
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