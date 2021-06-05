Kahramanın en mutlu günü

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi hemşiresi Seher Altuncu'nun fotoğrafı sağlık çalışanlarının pandemiyle özverili mücadelesinin simgesi olmuştu. Seher hemşire kendisi gibi hemşire olan Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Ensar Bıçak (26) ile Trabzon Çaykara'da yapılan nikahla dünya evine girdi.SABAH'a konuşan Seher hemşire "Sosyal medyada fotoğrafımın paylaşılması ve haberlere konu edilmesi sonrası onbinlerce tebrik mesajları aldım. Eldiven, maske, temizlik setleri gönderenler oldu. Çok özverili ve meşakkatli bir iş yapıyoruz. Ensar ile 4 yıldır beraberiz. Evlendik, çok heyecanlıyım. En mutlu günümüz" dedi. Damat Ensar Bıçak ise "Seher'in azmi ve dirayetiyle gurur duyuyorum. Üniversite yıllarında tanıştık. Yüzündeki o maske izini gördüğümde içim sızlamıştı. Fakat o bitmeyen azmiyle görevine devam etti. Seher, hastalarla çok iyi ilgilenen, çok fedakâr bir hemşire. O gün 24 saat nöbette kalmıştı ve yüzünde oluşan izler onu yıldırmamıştı" dedi.