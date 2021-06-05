Kahramanmaraş'ta korkutan görüntü! Acil önlem çağrısı yapıldı

Elbistan ilçe merkezinden geçen Ceyhan Nehri'nde çok sayıda balığın telef olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Elbistan Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi sevk edildi.