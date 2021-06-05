Kanlı miras

Sakarya'nın Erenler ilçesinde miras sebebi ile çıkan tartışma katliamla sona erdi. İlçeye bağlı Kamışlı mahallesinde yaşayan S ve S Ş kardeşler, babalarından miras kalan bir arazinin satışından gelen parayı paylaşmakta anlaşamayınca, aralarında husumet başladı. Bu nedenle sık sık tartışan iki kardeşin, geçtiğimiz 5 Mayıs'taki son tartışması kavgaya dönüştü.Kavgayı ayırmak için araya giren S Ş'nın eşi N Ş, S Ş'nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. S Ş çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Önceki gün ise bu kez 2 kardeşin çocukları Y ve G Ş arasında, kahvehanede otururken yine aynı nedenle tartışma çıktı. Araya giren mahalleli kavgayı önlerken, kuzenler kahvehaneden ayrıldı. Ardından evdeki tabancayı alan 41 yaşındaki Y Ş, amcasının evini bastı. Önce bahçedeki 67 yaşındaki amcası S Ş ve 54 yaşındaki yengesi N Ş, ardından da sesleri duyunca evden çıkan 36 yaşındaki G Ş'yı vuran Y Ş, otomobiline binerek kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, S ve N Ş'nın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan 3 çocuk babası G Ş da kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de ayağından yaralanan Y Ş tedavi için gittiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalandı. Miras kavgasına kurban giden aile, otopsilerinin ardından Kamışlı mahallesinde toprağa verildi.