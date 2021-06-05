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Giriş Tarihi: 5.6.2021 20:12

Kısıtlamasız cumartesinde sahiller doldu taştı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kısıtlamasız cumartesinde sahiller doldu taştı

'da haziran ayı itibarıyla başlayan 'Kademeli normalleşme' sürecinin kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahillerde insan yoğunluğu yaşandı. Sıcak havayı gören vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek sahillere akın etti. Sahiller tıklım tıklım görüntülere ev sahipliği yaptı.

Koronavirüs vakalarındaki düşüş nedeniyle haziran ayında 'kademeli normalleşme' sürecine girilmiş ve bazı kısıtlamalar kaldırılırken bazı kısıtlamalar da yumuşatılmıştı. Uygulanan hafta sonu kısıtlaması da çift günden tek güne indirildi ve pazar gününe çekildi.

İstanbullular da bu bağlamda haziran ayının kısıtlamasız ilk cumartesi gününe uyandı. Hem hafta sonu tatili hem de sıcak havanın da etkisiyle yollara çıkan milyonlar, sahillere akın etti. Kimi vatandaşlar oltasını alarak balık tuttu, kimi ise ailesiyle piknik yaptı. Milyonların akın ettiği sahiller tıklım tıklım manzaralara da ev sahipliği yaptı.

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Kısıtlamasız cumartesinde sahiller doldu taştı
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