Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve vefat sayılarının kontrol altına alınmasının ardından kademeli normalleşme dönemine girildi. Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kısıtlama olmayan ilk cumartesi günü mesainin de bitmesiyle trafikte hareketli saatler yaşanmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile D100 karayolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.
İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ
Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular sahillere akın ederken, kentin çeşitli noktalarındaki parklar ve çimenlikler doldu. Metro, tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarıyla alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk yaşandı.