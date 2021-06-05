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Giriş Tarihi: 5.6.2021 18:06

Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde 'da yoğunluğu oluştu

AA
Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde, ve çevresinde yoğunluğu oluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve vefat sayılarının kontrol altına alınmasının ardından kademeli normalleşme dönemine girildi. Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kısıtlama olmayan ilk cumartesi günü mesainin de bitmesiyle trafikte hareketli saatler yaşanmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile D100 karayolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular sahillere akın ederken, kentin çeşitli noktalarındaki parklar ve çimenlikler doldu. Metro, tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarıyla alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk yaşandı.

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Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
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