Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kısıtlama olmayan ilk cumartesi günü mesainin de bitmesiyle trafikte hareketli saatler yaşanmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile D100 karayolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.