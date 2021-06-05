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Giriş Tarihi: 5.6.2021 20:14

yanan evi yeniledi

MEHMET AL MEHMET AL
Kızılay Alanya Şubesi yanan evi yeniledi

’da yaşanan elim yangının ardından ev eşyalarını kaybeden ve zor durumda kalan ailenin imdadına koştu.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde ev eşyası, giysi, halı, mobilya, erzak ve çocukların okul dersleri için tablet gibi bütün ihtiyaçları dikkate alan Türk Kızılay Alanya Şubesi yangın çıkması sonucu zarar gören evin tamamını yeniledi.

Çocukların mutluluğu ve ailenin rahata kavuşması sebebiyle çok sevinçli olduklarını belirten Kızılay Alanya Şube Başkanı Dr. Mehmet Dikici, tüm bağışçılara, gönüllülere ve Kadın Kolları Başkanı Selbinaz Dere Bağışlar'a teşekkür etti. Dikici, şube yönetimi olarak Alanya'da tüm ihtiyaç sahibi veya acil durumlar sebebiyle zorda kalanlara yardıma devam edeceklerini söyledi.

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Kızılay Alanya Şubesi yanan evi yeniledi
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