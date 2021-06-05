Kızılay Alanya Şubesi yanan evi yeniledi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde ev eşyası, giysi, halı, mobilya, erzak ve çocukların okul dersleri için tablet gibi bütün ihtiyaçları dikkate alan Türk Kızılay Alanya Şubesi yangın çıkması sonucu zarar gören evin tamamını yeniledi.

Çocukların mutluluğu ve ailenin rahata kavuşması sebebiyle çok sevinçli olduklarını belirten Kızılay Alanya Şube Başkanı Dr. Mehmet Dikici, tüm bağışçılara, gönüllülere ve Kadın Kolları Başkanı Selbinaz Dere Bağışlar'a teşekkür etti. Dikici, şube yönetimi olarak Alanya'da tüm ihtiyaç sahibi veya acil durumlar sebebiyle zorda kalanlara yardıma devam edeceklerini söyledi.