Komşu kavgasında tiyatrocunun keserle 3 dişi kırıldı

Çeşitli kurumlarda uzun süre görev yapan ve sanat atölyesi kuran Cemal Uçarman, kısa süre önce Almanya'dan izinlerini geçirmek üzere gelen komşuları Ahmet B. ile Firuzköy Mahallesi'ndeki evin bahçe sınırının tespit edilerek duvar örülmesi konusunda görüştü. Uçarman, komşusu Ahmet B.'ye kadastroya giderek arazi tespiti yaptırmayı ona göre ortak duvar örülmesini önerdi. İddiaya göre, bu konuşmadan 1 gün sonra Ahmet B., bahçede gördüğü Cemal Uçarman'ın yaşlı annesi Teri ve babası Rıza Uçarman ile tartıştı. Bağrışma üzerine 2 katlı evden bahçeye inen Cemal Uçarman, komşusunun taş atıp küfür ettiğini, araya girmeye çalıştığı sırada Ahmet B'nin yüzüne keserle birkaç kez vurduruğunu söyledi.