Mersin Millet Bahçesi, en büyük Millet Bahçelerinden biri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, 'Medeniyetimizi Yaşatan Çevreye Saygılı Şehirler' programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilen ve 81 ilde hayata geçirilen millet bahçelerinin yanı sıra mavi bayraklı plajlar, bisiklet yolları ve atık su arıtma tesisi gibi önemli çevre yatırımlarının toplu açılışını yaptı.

Bu açılışlardan biri de Mersin'de gerçekleşirken, yapımına 1,5 yıl önce başlanan ve TOKİ tarafından inşa edilen Millet Bahçesi, Mersinlilerin hizmetine sunuldu. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yıkılarak yapımına başlanan Millet Bahçesine, eski aquapark alanı ve OYAK'a ait kışla da eklendi. Müftü Deresi üzerinden kışla ile birinci etabı birbirine bağlayacak bir de köprü yapıldı ve derenin bir bölümü DSİ tarafından iyileştirildi. Birinci ve ikinci etabı toplam 117 bin metrekareden oluşan Millet Bahçesine 2 bin 300 adet ağaç dikildi, 53 bin metrekare çim alını ve 14 bin metrekare tematik bahçe yapıldı. Kışla alanı ile ilgili süreç ise halen devam ediyor.

Erdoğan'ın, İstanbul'daki toplu açılış programında video konferansla bağlanarak açılışını yaptığı Mersin Millet Bahçesi törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri, il protokolü ve davetliler katıldı.

"MERSİN'İN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Millet Bahçesinin ikinci etabı olan eski lunapark alanında gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Pendik Millet Bahçesinden gerçekleştirilen toplu açılış töreninden Mersin'e canlı yayınla katıldı. Mersin'de Millet Bahçesi ile birlikte 84 zeytin anıt ağacın açılışını yapacaklarını belirten Erdoğan, "Tevfik Sırrı Gür Stadında çok mitinglerimiz oldu. Şimdi de artık bundan böyle burası gayet güzel bir park, bahçeye döndü ve Mersin'in bir cazibe merkezi, iki etaplı millet bahçesi haline gelmiş oldu" dedi.

"DESTEKLERİNİZLE ÇOK GÜZEL BİR MİLLET BAHÇEMİZ OLDU"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ise canlı yayında Mersin Millet Bahçesi ile ilgili Erdoğan'a bilgi verdi. Elvan, "Tarımıyla sanayisiyle turizmiyle Akdeniz'in incisi olan Mersinimize çok güzel bir millet bahçesi kazandırdınız. Tüm Mersinli hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Mersin Millet Bahçemiz iki etap halinde inşa edildi. Görmüş olduğunuz ikinci etap; buraya bir yıl önce gelmiş olsaydınız, burası mezbelelik halde, moloz yığınlarının olduğu bir bölgeydi. Bugün çok güzel bir millet bahçesine dönüştü. Tam 75 bin metrekarelik alanda kafeteryası, mescidi, spor alanları, tematik bahçeleri, meyve bahçeleri, çocuk oyun alanlarıyla bir bütün halde ve sahiliyle Mersinli hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İkinci bölüm ise eski Tevfik Sırrı Gür Stadının olduğu yer. Bu da 45 bin metrekarelik bir alan. Burayı da sizin destekleriniz ve talimatınızla millet bahçesine çevirme imkanımız oldu. Mersinimize yüzlerce eser kazandırdınız. Bu eserlerden bir tanesi de Mersinimiz için 120 bin metrekarelik millet bahçesi oldu. Teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da çok büyük destek verdi. Kendilerine de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise, "Mersinimize nefes aldıracak 'Millet Bahçesi'nin açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün gerçekleştirdik. Kentimizde 140 dönüm arazi üzerinde yapılan proje şehrimizin yeni cazibe merkezi olacak. Mersin'e nefes aldıracak Millet Bahçesi'ne katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan daha sonra makasların çocuklara verilmesini isteyerek, "Kurdeleyi çocuklarımız kessin ve makaslar da bugünün anısına kendilerinde kalsın" dedi. Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle Mersin Millet Bahçesinin açılışı yapıldı.