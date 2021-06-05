Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'nin verilerine göre; ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Toroslar çevresi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevreleri sağanak ve gök görültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.