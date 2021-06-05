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Giriş Tarihi: 5.6.2021 18:41 Son Güncelleme: 5.6.2021 18:46

bölge bölge uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

tarafından paylaşılan hava durumu haritasına göre yarından itibaren yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Yağışların hafta boyunca sürmesi beklenirken, için pazartesi ve salı günleri için sağanak yağış uyarısı verildi. Öte yandan 'da salı günü başlayacak yağışların da cumartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Haziran - 12 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu haritasını paylaştı. Yurdun genelinde hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'nin verilerine göre; ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Toroslar çevresi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevreleri sağanak ve gök görültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.


İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR YARIN BAŞLIYOR

Bugün güneşli havanın etkili olduğu İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı gününe kadar devam etmesi beklenirken, hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA YAĞMURLU HAVAYA TESLİM OLACAK

Ankara'da salı günü etkili olacak sağanak yağışların 12 Haziran Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer vatandaşları yağışlı havalara karşı uyardı.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede, "Hava sıcaklıkları pazar günü kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek, hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek" ifadelerine yer verildi.

DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Öte yandan yetkililer yaptıkları açıklamlar ile vatandaşları oluşabilecek olmusuz durumlara karşı uyardı ve dikkatli olmalarını istedi.

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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
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