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Giriş Tarihi: 5.6.2021 20:05

İpekyolu’nda trafik kazası: 2 yaralı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ

’in ilçesi ’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Nusaybin'e bağlı Girmeli köyü mevki, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ABF 691 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hâkimyetini kaybederek yolun kenarındaki refüje çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar, üzerine bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İhbar, üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hurdaya dönen otomobil enkazı, araç çekicisi ile bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası: 2 yaralı
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