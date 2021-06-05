Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza Nusaybin'e bağlı Girmeli köyü mevki, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ABF 691 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hâkimyetini kaybederek yolun kenarındaki refüje çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.





İhbar, üzerine bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İhbar, üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazada hurdaya dönen otomobil enkazı, araç çekicisi ile bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.