Öğrenciler deniz salyası konusunda bilgilendirildi

Deniz salyası diğer adıyla müsilaj, özellikle Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili oluyor. Su yüzeyindeki köpüklü yapışkan bir oluşum olan deniz salyası, kötü koku ve görüntü kirliliği dolayısıyla İstanbul ve çevresini olumsuz yönde tesir etmeye devam ediyor. Deniz salyalarının her geçen gün artması balık türlerini, doğayı ve turizmi de tehdit ediyor. Gazete, televizyon ve internetteki yayınlarla kısa sürede ülkenin gündemi haline gelen bu problem, çocukların da ilgisini üzerine topladı.

DENİZ SALYASININ ZARARLARI NELERDİR?

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri de kitle iletişim araçlarında günlerdir konuşulan bu konuyu öğretmenlerine sormaya başladı. Derste parmak kaldıran çocuklar, "Deniz salyası nedir? Deniz salyası neden oluşur? Deniz salyasının zararları nelerdir? Deniz salyasının temizlenmesi mümkün mü?" benzeri sorular yöneltince eğitmenler de çözümü onları bilgilendirmekte buldu.

İLGİLİ KURUMLAR ÇALIŞMA YAPIYOR

Öğretmenler, gerek uzmanların görüşlerine yer vererek gerekse bilimsel veriler üzerinden yaptıkları sunumlarla müsilajı anlattı. İklim değişikliği, denizlerde meydana gelen kirlilik ve deniz suyunun sıcaklığının deniz salyalarının oluşumuna neden olduğuna vurgu yapan eğitmenler, bunların sayılarının artışını önlemek amacıyla ilgili kurumların çalışmalar yaptığını söyledi.

Derslerde müsilajla ilgili fotoğraf ve videolu gösteri sunumu da yapıldı.